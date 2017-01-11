الأمية في اليمن



قال المدير التنفيذي لمؤسسة قلم للإبداع بحضرموت فادي حسين بافضل، إن مستوى الأمية في اليمن في تزايد مستمر، بما في ذلك سكان حضرموت، جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها مؤسسة قلم بمناسبة اليوم العالمي للأمية في المكلا أمس، وضمت فعاليات وبرامج متنوعة لمختلف شرائح المجتمع اليمني في حضرموت.



تحالف سياسي



أعلنت ثمانية أحزاب ومكونات سياسية في محافظة أبين أمس الأول، تشكيل مجلس تنسيق للأحزاب السياسية، وأوضحت في بيان لها أن تشكيل المجلس يهدف إلى مواجهة المرحلة الاستثنائية التي تمر بها

المحافظة.ذكرت مصادر أمنية أمس، أن أجهزة الأمن ضبطت كمية من المتفجرات والقذائف العبوات المتصلة بشبكات جوال، ومادة الـ(تي إن تي)، أثناء مداهمتها لمنزل في مدينة عدن.أكد مصدر عسكري سيطرة الجيش والمقاومة في تعز، على جبال العويد والوسطى والنوبة بمنطقة العبدلة، وجبال غباري في منطقة الكدحة التابعة لمديرية مقبنة؛ مما أدى إلى قطع خطوط إمدادات الميليشيات الحوثية في مديرية الوازعية.حذر رئيس نقابة هيئة التدريس في جامعة صنعاء الدكتور محمد الظاهري أمس، الحوثي من التمادي في الاعتداء على الجامعة، مخاطبا إياه عبر تدوينة على حسابه في موقع فيسبوك: «باقون في صنعاء وإن عظم الخطر.. لسنا عبيدا بل أحرار كرماء، فجميعنا مواطنون ولن نقبل حياة منقوصة الحقوق، فإما حياة بعز أو نموت كراما».