أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن ميليشيات الحوثي وصالح أفشلوا 70 اتفاقا تم إبرامها معهم ولم ينفذوا منها شيئا، مبيناً أن كل الجهود التي بذلها المبعوث الدولي لليمن فشلت بسبب المتمردين.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم (الأحد) مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حيث قال فيه إنه تم الاتفاق على أمور كثيرة، ولكن لم يطبقوا شيئاً منها، لافتاً إلى أن الحوثي وصالح يطلقان الأقوال دون أفعال على أرض الواقع.



وفي السياق ذاته قال الجبير إنه يأمل في مواصلة إرسال مساعدات لليمن، مبيناً أن جزءا كبيرا من مساعدات مجلس التعاون الخليجي المالية مخصص لإعادة إعماره.



فيما أكد أنطونيو غوتيريس أن جولته في المنطقة تهدف لمساعدة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في مهمته في اليمن، مشدداً على أن "ولد الشيخ أحمد يقوم بعمل مهني وحيادي في اليمن، ويحظى بدعمي الكامل".



