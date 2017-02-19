اتهم السفير اليمني في بريطانيا يس سعيد نعمان اللوبي الإيراني ومن معه داخل مجلس العموم البريطاني ومن يعمل ضد التحالف بمحاولة تشويه الحقائق في اليمن. وقال خلال المؤتمر الأول الذي عقده في لندن التكتل اليمني - البريطاني لدعم الشرعية، إن الجالية اليمنية لديها أعضاء في مجلس العموم ويجب استمرار التحاور معهم لتغيير موقفهم. وسلط نعمان الضوء على دور الانقلاب الحوثي في الأوضاع الصعبة التي تعيشها اليمن، مؤكدا مشروعية عاصفة الحزم وإعادة الأمل وفقا للقوانين والمواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية.



وأكد أن المبادرة الخليجية لم تكن على حساب الثورة، وإنما لتغيير السلطة، موضحا: أنه مع اقتحام مشروع نظام إيران للمنطقة عام 1979 وهو يؤسس خلاياه في المنطقة العربية لتكسير الدولة وإيجاد الفوضى، إذ بدأ في العراق ولبنان وسورية والبحرين ثم اليمن.



وأوضح أنه في عام 2014، كشفت إيران عن ضلوعها في الإرهاب الحوثي في مخطط عدواني لإنتاج المشكلات في الوطن العربي وتمكين الميليشيات من السيطرة على أسلحة الدولة، الأمر الذي دفع إلى إعلان التحالف للتعامل مع الفوضى التي تهدد المنطقة ودول الجوار.